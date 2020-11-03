В Россию из Европы может попасть новая разновидность коронавируса

Новый штамм коронавируса 20A.EU1, широко распространяющийся сегодня в Европе, может появиться и в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пока в России он не обнаружен.

«До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А.ЕU1 не выявлен», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Однако, учитывая мобильность населения, а также естественный процесс вытеснения одних вариантов вируса другими, данный штамм вполне может стать сезонным на территории России.

Также специалисты ведомства сообщили, что по результатам научных исследований и наблюдений можно утверждать, что новый штамм не является более опасным для здоровья.

О широком распространении в Европе нового штамма корнавирусной инфекции 20A.EU1 сообщили ученые Базельского университета. Исследование показало, что новый вид коронавируса возник в Испании летом и впервые был обнаружен у сельскохозяйственных рабочих. Позже вирус передвигался по странам Европы по мере открытия границ, сегодня его можно обнаружить в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии.