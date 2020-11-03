В США проходят выборы президента, исход которых могут решить «колеблющиеся» штаты

В США 3 ноября проходят выборы президента и вице-президента, напоминает ТАСС. Борьба за пост главы страны ведется между действующим американским, республиканцем лидером Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом.

Сегодня также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

Из-за сложной системы выборов в США складывается ситуация, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов. Однако на практике результаты выборов могут решить, так называемые «колеблющиеся» штаты, в которых нет четкого перевеса той или иной партии.

Для справки

Выборы в США проходят в два этапа. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от данного штата, число которых равно числу округов конгресса в штате. В общей сложности число выборщиков равно числу членов конгресса – 538, которые потом и избирают президента. Следовательно, непропорционально большой вес в исходе голосования получают штаты, в которых разрыв между кандидатами небольшой, а выборщиков много.