В Вашингтоне обстреляна гостиница, в которой проживают журналисты из России

В ночь на 3 ноября была обстреляна гостиница Holiday Inn в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, сообщает телеканал. Разбито витражное стекло на первом этажа, предположительно от попадания пули или нескольких пуль, в холле первого этажа и на улице разбросано множество осколков стекла.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить», - рассказал корреспондент НТВ Андрей Веселовский. После чего он спустился вниз, где увидел перекрытый полицией вход. Веселовский уточнил, что представители правопорядка ничего не комментировали, а сотрудник отеляподтвердил, что была стрельба

Информацию о стрельбе подтвердили в отеле, сообщив, что был такой «инцидент, но к счастью, никто не пострадал».