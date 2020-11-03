В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии коронавируса

Мир на данном этапе переживает критический этап пандемии коронавирусной инфекции, а следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии», - заявила она. Вуйнович отметила, что в некоторых странах положение уже сегодня очень серьезное и заболеваемость продолжает расти.

«Количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», - добавляет представитель ВОЗ в России. Она напомнила, что по данным на 23 октября в мире зарегистрировано более 41 миллиона случаев заболевания и 1,1 миллиона случаев смерти. Вуйнович считает, что сегодня продолжается первая волна, поскольку летом наблюдалось снижение заболеваемости по естественным причинам, а сам вирус никуда не ушел. ВОЗ, по ее словам, призывает все страны к соблюдать меры безопасности, поддерживать здравоохранение и обеспечивать оказание при других заболеваниях кроме COVID.