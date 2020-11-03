В связи с ростом числа новых случаев COVID власти Франции намерены ввести комендантский час в Париже в дополнение к режиму самоизоляции, который действует по всей стране, рассказал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс», - сообщил он в эфире телеканала BFM. Ограничения на передвижение по городу будут действовать, начиная с 21:00 по местному времени, остальные детали нововведений пока неизвестны, о них дополнительно будет сообщено в течение дня, рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшее время.

Дипломат подчеркнул, что многие граждане соблюдают режим самоизоляции и им «невыносимо видеть, что другие не следуют этим правилам».

За прошедшие выходные полиция Франции выписала 14 тыс. штрафов, по итогам 100 тыс. проверок.