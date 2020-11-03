Все грузинские оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов

Все грузинские оппозиционные партии, которые попали в парламент по итогам состоявшихся 31 октября выборов, подписали официальный документ об отказе от депутатских мандатов.

По их мнению, выборы в Грузии были сфальсифицированы, поэтому итоги ЦИК – нелегитимны, передаёт РИА Новости.

«Мы, оппозиционные партии, которым фальсифицировали выборы, отказываемся от парламентских мандатов и примем все политические и правовые шаги для того, чтобы «де-юре» и «де-факто» не войти в так называемый парламент», – говорится в совместном заявлении оппозиционеров.

В этой связи представители оппозиционных партий Грузии требуют назначения новых парламентских выборов.

Напомним, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», находящаяся у власти с 2012 года набрала 48,15%, что составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия так же победила в 14 округах, что в сумме дает ей 75 мандатов.

На втором месте основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», получившая 27,12% голосов.