Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Вене

В австрийском городе Линц, расположенном в часе езды от столицы государства, задержан исламист, которого полицейские подозревают в причастности к теракту в Вене. Как пишет издание Kronen Zeitung, при задержании стрельбы не было.

Напомним, накануне стало известно https://expert.ru/2020/11/2/v-vene-sovershen-terakt-vozle-sinagogi/, что Вены, поблизости от синагоги на площади Шведенплатц, несколько нападавших устроили стрельбу. В результате нападения террористов погибли четыре человека, ещё 18 – ранены. Из них 7 находятся в тяжёлом состоянии.

В сети появилось видео, снятое местными жителями из окна дома, на котором виден один из нападавших – он вел стрельбу из автомата Калашникова.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Одного преступника ликвидировали. О нем известно, что он был членом «Исламского государства»*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена