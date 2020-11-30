Акции дня: «Детский мир» растет на новостях о намерении инвестора выкупить 29,9% акций

Котировки ритейлера «Детский мир» пошли вверх на фоне новостей о намерении инвестиционной компании Altus Capital выкупить 29,9% ритейлера по рекордно высокой цене. За дневную сессию в понедельник бумаги подорожали на +11,05% до 140,46 рублей за акцию.

Altus Capital направила акционерам «Детского мира» оферту с предложением выкупить 220 961 000 акций ритейлера (29,9%). Инвесторы увидели долгосрочный потенциал в бумагах ритейлера и хотели бы выкупить акции по рекордно высокой цене – 160 рублей за штуку. Сбор заявок начнется 3 декабря.

Altus Capital - независимая инвестиционная компания, которая специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании. Основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. - Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

Индекс Мосбиржи упал на -1,12% до 3107,58 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,57% до 1281,97 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:05 мск составила 47,75 долларов за баррель (-1,04%). Российская валюта слабела – 76,52 рублей за доллар.