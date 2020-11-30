Брюссель может выдать Венгрии разрешение на применение российской вакцины

В рамках спецпроцедуры ЕС может выдать разрешение на использование в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что наша вакцина не должна использоваться в других государствах, входящих в Евросоюз. В Еврокомиссии также подчеркнули, что ответственность за безопасность и эффективность российской вакцины полностью ложится ляжет на венгерские власти, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Брюссель предупредил Венгрию, что она рискует подорвать доверие общества к вакцинации от коронавируса. Недовольство ЕК вызвала информация о планах Будапешта провести собственные испытания российской вакцины «Спутник V» и использовать её в Венгрии.

Еврокомиссия заявила 19 ноября, что граждане будут сомневаться в вакцине, которая не признана официально европейскими медицинские властями безопасной и эффективной. Это недоверие негативно отразится на массовой вакцинации от коронавируса COVID-19.

Несмотря на это, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Будапеште рассчитывают начать поставки российской вакцины в страну уже в декабре. При этом первые образцы препарата уже доставлены в Венгрию.