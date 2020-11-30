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Дмитрий Васильев выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО)

Москва, 30.11.2020
В Концертном зале имени П.И. Чайковского выступит художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которую вошли произведения Л. Бернстайна, А. Пьяццоллы и А. Маркеса.
#Культура

02 декабря 2020 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана исполнит программу, в которую вошли произведения Л. Бернстайна, А. Пьяццоллы и А. Маркеса.

Премьерный вечер концертного цикла «Музыкальная палитра» представит программу из сочинений знаменитых композиторов XX века. Тонкое ощущение национального колорита, смелые музыкальные находки и открытия, удивительный синтез академических и популярных музыкальных направлений, который воплотился в их произведениях, объединяет музыку таких разных по мироощущению и стилю мастеров, как Л. Бернстайн, А. Пьяццолла и А. Маркес.

Увертюра «Кандид» из одноименной оперетты и «Дивертисмент для оркестра» Л. Бернстайна едва ли нуждаются в особом представлении – это одни из самых известных симфонических произведений американского композитора. Концерт «Аконкагуа» и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» аргентинского маэстро А. Пьяццоллы удивят слушателей звучанием редкого инструмента бандонеона, принадлежащего к семейству гармоник. А темпераментный Danzon («Танец») № 2 А. Маркеса подарит ощущение всепоглощающей стихии страстного латиноамериканского танца. 

За дирижерским пультом концерта выступит художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Сольную партию бандонеона в сочинениях А. Пьяццоллы исполнит Павел Ратынский.

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/60      

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru

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