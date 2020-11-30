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Доллар упал до двухлетнего минимума

Москва, 30.11.2020
#Курсы валют
#Экономика
  • Доллар упал до двухлетнего минимума

DPA/TASS

Конечно, говорить о свободном падении американского доллара будет преувеличением. Тем не менее, в понедельник он снизился до более чем двухлетнего минимума, не говоря уже о крупнейшем месячном ослаблении с июля. Причины такой немощи – прогнозы дальнейшего ослабления монетарной политики в Америке и новости о скором появлении на рынках вакцины.

В последний день осени доллар опустился по отношению к корзине валют еще на 0,1% до 91,707. Это самый низкий уровень с апреля 2018 года, т.е. более чем за 2,5 года. На фоне американского коллеги сейчас лучше всех смотрится чувствительный к рискам новозеландский доллар, который зафиксировал самый большой месячный рост за семь лет!

«Знакомая картина: общая слабость доллара на фоне усиления аппетита к рискам,- комментируют происходящее авторы аналитической записки из ANZ Bank. - Такая ситуация продолжится, вероятнее всего, и в декабре на фоне заседания ФРС, где вероятны дальнейшие действия по ослаблению монетарной политики из-за краткосрочных коронавирусных рисков в США».

Евро и еще один доллар, австралийский, тоже немного выросли по отношению к доллару США, но это не помешало им достигнуть трехмесячных максимумов. Австралийская валюта в ноябре окрепла более чем на 5%, «киви» (доллар Новой Зеландии) – на 6,3%, а евро – на 2,8%.

За британский фунт стерлингов в понедельник утром давали 1,3325 доллара США. Его месячный рост на фоне надежд инвесторов на достижение соглашения по брекситу составил 3%. Немного, на 0,3% до 103,87, усилилась по отношению к доллару и иена. 

Ноябрь стал шестым кряду месяцем роста по отношению к доллару США и юаня. Китайская валюта после майского минимума усилилась на 9%

Индекс доллара в ноябре снизился почти на 2,5%. По сравнению с мартовским пиком в 102,990 он сейчас опустился на 11% . Всему виной новости об успешных испытаниях первых западных вакцин и надежды, что они все же помогут побороть пандемию. 

Падение доллара и других надежных валют немного тормозят опасения по поводу роста новых инфекций в Европе и США  и объявлений новых локдаунов. Однако президентские выборы отвлекли американских законодателей от принятия новой программы помощи. Сейчас инвесторы надеются на выход на сцену ФРС, которая, возможно, решит на декабрьской встрече увеличить закупки облигаций.

На этой неделе, во вторник и среду, глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе. Кроме этого, на этой неделе инвесторы с нетерпением ждут новостей о состоянии рынка труда в Америке, которые должны помочь разобраться в том, то главный американский банк думает о восстановлении первой экономики планеты.  

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