Экс-президент РАН Владимир Фортов скончался от коронавируса

В ночь на 29 ноября на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции скончался экс-президент Российской академии наук (РАН), академик Владимир Фортов, передает ТАСС.

По слова главы РАН Александра Сергеева, «Фортов был не только одним из самых влиятельных отечественных ученых, но и борцом за идеалы российской науки».

«Он по своему весу и влиянию в последние годы в российской науке был лидером номер один. И, конечно, он дорог нам своей борьбой за идеалы российской науки и РАН. Жизнь ему частенько подбрасывала экстремальные состояния», - рассказал ученый. Он также назвал его «человеком, кристально чистым и близким к примеру идеала научной и человеческой нравственности».

Соболезнование в связи с кончиной ученого выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма родным и близким опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба», - отметил Путин в послании.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года, после окончания школы, поступил в МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - действительном членом РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. В его библиографии более 30 монографий и свыше 900 научных статей, его крупнейшие научные работы были посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества.