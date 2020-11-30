Греф спрогнозировал спад российской экономики по итогам 2020 года

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора, представляя новую стратегию развития Сбера до 2023 года, спрогнозировал спад российской экономики по итогам 2020 года. При этом, по его словам, несмотря на высокую неопределенность, банк использует предпосылки, что российская экономика в ближайшей перспективе начнёт восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса, передаёт РИА Новости.

«Спад ВВП по итогам 2020 года окажется в диапазоне 3,5-4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2-3%», – резюмировал глава крупнейшей кредитной организации страны.

Ранее сообщалось, что глава Счётной палаты России Алексей Кудрин также спрогнозировал в текущем году спад российской экономики. При этом он отметил, в Старом Свете ситуация ещё хуже. Так, по данным Кудрина, европейская экономика упадёт примерно на 8%, экономика Великобритания – на 11%.

«Мы же, как обещает нам официальная статистика, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», – подчеркнул он.

Как признался Кудрин, для него, как экономиста, проблема состоит в том, что после того, как последние 5 лет уровень жизни в России снизился примерно на 10%, то уже за этот год падение будет снова очень высоким.

«Таким образом, у нас ещё на 1 млн прирастёт количество бедных. К огромному сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которые нуждаются в поддержке государства», – резюмировал глава Счётной палаты России.