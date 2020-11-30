Российские институты развития

Первый этап жизни государственных институтов развития закончился их всеобщим переподчинением ВЭБ.РФ. За 13 лет — а первым институтом развития следует признать детище Анатолия Чубайса компанию «Роснано» — не была решена ни одна из поставленных или объявленных научно-технологических задач.

«Одна из фундаментальных причин того, что институты развития не оправдали возложенных на них надежд, в том, что они были импортом идеологического концепта, который сложился в Америке в 70–90-е годы прошлого века, когда на технологической волне достижений в области микроэлектроники, информатики, коммуникаций, а потом интернета, стал популярным термин “стартап”, — объясняет директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ Дан Медовников. — Эта волна породила новую схему управления и стимулирования инновационного процесса, которая отражала ее технологические особенности и была связана прежде всего с заботливым вниманием к ранним его стадиям: к стартапам, “гаражным” предпринимателям и форсированным вздутием их капитализации за счет венчурных инвестиций. Главным идеологическим клише этого концепта был короткий путь к огромному финансовому успеху. В конце 1990-х — начале 2000-х доткомовские стартапы выходили на IPO за три года».

Ядром новой системы институтов развития станет ВЭБ.РФ — здесь будет создан инвестиционный блок. Помимо уже действующих в составе группы ВЭБ ряда институтов в него войдут ««Роснано»», фонд «Сколково», Фонд развития промышленности, ранее находившийся в ведении Минпромторга, и другие структуры (см. схему). ВЭБ также будет исполнять некоторые функции агентств по развитию Дальнего Востока и Арктики. РВК вместе со своими фондами перейдет под управление РФПИ, – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.