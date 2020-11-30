Коронакризис ударил по российским производителям автомобильных покрышек

Причиной снижения продаж в России являются такие ключевые факторы, как вновь начавшееся в прошлом году сокращение продаж новых автомобилей (по итогам прошлого года они упали на 2,3% до 1,75 млн единиц, по итогам десяти месяцев нынешнего года — на 12%, до 1,2 млн) и нестабильная экономическая ситуация (у людей снижаются доходы, и они откладывают покупку новых покрышек). В прошлом году подвела и погода: одной из причин снижения спроса на зимние шины стала аномально теплая и бесснежная зима. Ну а в текущем году сильно ускорила движение вниз пандемия.

Помимо пандемии не очень удачно совпало для российского шинного рынка усиление его государственного регулирования в виде стартовавшей обязательной маркировки шинной продукции на территории РФ. Маркировка введена с 1 ноября этого года, с 15 декабря будет запрещена продажа немаркированных шин, а с 1 марта 2021-го за отсутствие маркировки будут штрафовать.

Подробнее о перспективах российских производителей автомобильных покрышек читайте в материале «Шины покатились вниз».