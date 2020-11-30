У «малых» партий только один выход

Представительство «малых» партий в здании на Охотном Ряду традиционно, так уж сложилось, находится под вопросом.

Из них, напомним, лишь две «малые» партии в настоящий момент могут похвастаться успехами, пусть и минимальными, на указанном поприще. Это — «Родина» и «Гражданская платформа». Их лидеры, Алексей Журавлёв и Рифат Шайхутдинов соответственно, получили депутатские мандаты в 2016 году. Но при этом нельзя забывать, что оба они были избраны в Государственную Думу по одномандатным округам, а не по партийным спискам. Сами же партии «Родина» и «Гражданская платформа» на данных выборах набрали, первая — 1,51% голосов, вторая — 0,22% голосов. Из всех остальных «малых» участников той гонки, как помнится, лишь партийные списки «Коммунистов России» и «Яблока» смогли показать результат хотя бы в районе двух процентов.

Очевидно, что и ныне шансы преодолеть заветный 5-процентный барьер предстоящем электоральном цикле у непарламентских партий очень невысоки, если вообще имеются. Схожесть идеологических установок и партийных программ у многих соискателей мест в парламенте заставляет задуматься о целесообразности объединения их усилий между собой (или с кем-то более крупным).

А что же сами «малые» партии? Что они сами, их руководители, думают о возможности межпартийного объединения и его перспективах? И видят ли они себя, с учётом объективных обстоятельств, в будущей Государственной Думе?

Если собственные шансы на положительный для себя результат осеннего голосования руководство таких партий оценивает однозначно положителбно, другой вопрос, оправданно или нет, то высказанные позиции по вопросу слияния с «коллегами по идеологическому фронту» порой диаметрально разнятся. Вот несколько примеров.

Партия «Гражданская платформа», устами своего лидера Рифата Шайхутдинова заявила, что примет обязательное участие в выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва, выдвинув и партийные списки (общефедеральный и региональные) и кандидатов по одномандатным округам. Что же касается вопроса объединения с кем-либо, то эта идея не имеет поддержки в партийной среде.

«Нам постоянно поступают предложения по объединению, но все они преследуют тактические краткосрочные задачи. Стратегических, долгосрочных альянсов мы не видим. Поэтому на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, в 2021 году, мы идём самостоятельно и будем опираться только на своих избирателей», — заявил Шайхутдинов «Эксперту online».

В «Партии Роста» также заявили о своём однозначном участии в предстоящем предвыборном марафоне, где призом будут служить мандаты депутатов Госдумы. При этом, высоко оценивая собственные перспективы на выборах, данная партия тоже не планирует никакого объединения со структурами, идеологически, казалось бы, ей близкими. «Что касается возможных объединений политических сил, то на сегодняшний день мы не ведём каких-либо переговорных процессов. Мы не видим партий, которые были бы близки нам по идеологии, не видим ни одной из них, которая бы профессионально и чётко отстаивала экономическую повестку. Свои шансы на попадание в Госдуму … мы и без поддержки кого-либо оцениваем достаточно высоко», — сказал заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский.

А вот в партии «За правду», которая является не только «малой», но и новичком (зарегистрирована Минюстом РФ в апреле нынешнего года), напротив, не только положительно смотрят на возможность слияния с силами, имеющими схожие политические воззрения, но даже видят себя центром подобного слияния. «Мы считаем, что наша партия имеет потенциал для объединения всех лево-патриотических сил», — так, буквально, заявили в пресс-службе партии, чьим лицом является писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

Там добавили, что прямо в настоящий момент идёт процесс объединения «За правду» с движением «Патриоты Великого Отечества», возглавляемого Николаем Стариковым. Кроме того было заявлено, что фиксируется «устойчивый рост электоральной поддержки партии». Решение об участии «За правду» в парламентских выборах 2021 года партийным руководством, разумеется, принято, здесь ожидаемо прогнозируют себе хороший результат по их итогам.

Не менее уверенно позиционирует себя и ещё одна молодая партия, «Новые люди». Руководитель её пресс-службы, Екатерина Ерёменко, отвечая на вопросы «Эксперт online», сообщила, что партия рассчитывает получить на думских выборах ни много ни мало — 15-20 процентов голосов избирателей. Помимо этого, «Новые люди» намерены избраться и в ряд региональных законодательных собраний. Рядом с собой, в момент своего предполагаемого триумфа, партия не желает видеть никого. «...«Новые люди» не собираются объединяться с другими партиями», — однозначно обозначила позицию «НЛ» Екатерина Ерёменко.

Прокомментировал перспективы и целесообразность межпартийного объединения член Центрального политического совета партии «Патриоты России», депутат Государственной Думы первого, второго и четвёртого созывов, Сергей Глотов: «Конечно, объединение "малых" партий необходимо. Им вполне по силам потеснить "большую четвёрку". Особенно принимая во внимание тот факт, что в последнее время в стране наблюдается тенденция к увеличению протестных настроений, а в глазах населения нынешние парламентские партии стали уже, это очевидно, напрямую ассоциироваться с властью, не взирая на их завзятую оппозиционную риторику. Запрос гражданского общества на позитивные перемены объективно работает как раз на "малые" партии, но, повторюсь, им нужно объединять ресурсы».

На вопрос о возможности объединения самих «Патриотов России» с политическими силами, близкими им по программным намерениям, Сергей Глотов ответил, что у «ПР» уже есть подобный опыт, поэтому идею самой тесной консолидации с союзниками «Патриоты» рассматривают как вполне рабочую. «Иное дело, — добавил Глотов, — что предложения по объединению должны носить именно конструктивный характер И в основе своей содержать не потребность к реализации личных амбиций, а возможность совместными усилиями реализовать необходимые для общества программы. В любом случае, подобные вопросы, как и положено, у нас в партии решает съезд. Думается, что в следующем году тема объединения обретёт более внятную конкретику».

Слова Глотова дополнил политолог, доктор философских наук, профессор Игорь Скворцов: «Тема объединения "малых" партий давно стала общим местом, — сказал Скворцов. — Именно потому, что за все предыдущие годы таких попыток предпринималось, как мы знаем, приличное множество. Новости о создании новых союзов, блоков и прочих партийных и надпартийных структур периодически приходят с любого политического фланга».

«Но всякий раз, — продолжает он, — по настоящему, что называется, "выстрелить" новой партии мешает отсутствие желания у партийных лидеров пойти на уступки, в ущерб собственным, личным интересам. Они превращаются в лебедя, рака и щуку, из известной басни, ещё не дойдя до этапа выборов. Но тренд к объединению по прежнему есть, он, без сомнения сохранится, и новые примеры создания неких "укрупнённых" партий мы с вами ещё увидим».