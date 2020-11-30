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Курс доллара: аналитики сделали плохой прогноз для рубля

Москва, 30.11.2020
  • Курс доллара: аналитики сделали плохой прогноз для рубля

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Несмотря на то, что в пятницу, рубль ушёл в минус в обеих парах, национальная валюта завершила прошедшую неделю примерно на тех же позициях, что и предыдущую. Так, 27 ноября к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже курс доллара составил 76,05 руб., а курс евро – 90,87 руб. Таким образом, за пять рабочих дней «американец» подешевел на 6 коп., а «европеец» напротив подорожал на 64 коп.

Как отмечают эксперты, рубль большую часть завершившейся недели укреплялся к основным резервным мировым валютам, однако в пятницу немного просел, реагируя на сохраняющиеся геополитические риски, в том числе возможные новые антироссийские санкции.

Напомним, 27 ноября оппозиционный политик Алексей Навальный, выступая в Европарламенте, предложил ввести «денежные санкции» против отечественных олигархов. Кроме того, инвесторы пока сделали паузу в покупке рисковых активов, ожидая итогов министерского заседания ОПЕК+, на котором будет обсуждаться уровень добычи сырья.

Олег Богданов из QBF подчеркнул, что все последние сессии рубль опирался на внутренний и внешний позитив. В частности, как напомнил он, в России сегодня завершается налоговый период, а мировые цены на «чёрное золото» поднялись выше 48 долл. за бочку. Кроме того, продолжался активный рост российских рынков.

«Однако наша валюта реагировала на всё очень пассивно, а это сигнал, что вскоре она перейдёт в стадию слабой валюты, чему будет способствовать уровень инфляции, который станет выше ключевой ставки, а любые негативные внешнеполитические сигналы будут лишь больше ослаблять рубль. В этой связи мы полагаем, что в ближайшей перспективе доллар перейдёт в наступление, пробив отметку в 76,50 и устремившись к 78,00», – предположив Богданов.

Не верит в рубль и Богдан Зварич из «Промсвязьбанка». Он полагает, что на в начале декабря доллар может протестировать верхнюю границу диапазона 75,00-77,50 руб. При этом, как считает он, триггером для движения рубля вниз может стать нефть, от цен на которую напрямую зависит курсовая динамика.  

«На этой неделе стоимость баррели нефти сорта Brent может рухнуть ниже 45 долл. не забываем и о том, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться напряжённой, что естественно сказывается на аппетитах инвесторов к риску, предпочитающих переходит в более защитные активы. Но рубль поддержит Банк России продажами валюты. Поэтому уйти выше 75,50 доллар всё-таки пока не сможет», – прогнозирует Зварич.

Александр Купцикевич из FxPro считает, что ослабление нацвалюты, которое произошло в конце недели, говорит о потере интереса к рублю со стороны глобальных игроков. Однако пока это, по его мнению, лишь проявление сезонной слабости. Поэтому он ожидает, что на этой неделе рубль сможет немного прибавить.

«Мы ждём, умеренного роста рубля, который в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 75,00-75,50, а в паре с евро – в коридоре 90,00-90,50», – заявил эксперт.

Олег Кочетков из МТС Банка отметил, что на прошедшей неделе на валютном рынке яркого выраженного тренда не наблюдалось. При этом рубль почти никак не отреагировал на рост нефтяных котировок. Кроме того, глобальные игроки находятся в ожидании важнейшего события этого месяца декабре.

«Это заседания сразу двух регуляторов: Федрезерва и европейского центробанка. На последнем из них вероятнее всего QE будет увеличено на 0,5 трлн евро. Если же говорить о перспективах ближайших сессий, то, по нашему мнению, пара доллар-рубль будет торговаться в широком коридоре 74,50–77,5 руб.», – подчеркнул Кочетков.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» считает, что фактором поддержки рубля в начале недели продолжат оставаться налоговые выплаты ноября. Также очень многое будет зависеть от итоговой встречи ОПЕК+.

«Если уровень добычи сырья сохранится на нынешних значениях, то пара доллар-рубль будет находиться в пределах 75,00-77,00», – уверен он.

Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития также считает, что курсовая динамика рубля во многом зависит от решения, которое примут члены ОПЕК+ на своём экстренном заседании.

«Мы предполагаем, что при продлении ограничений на добычу сырья, что будет считаться позитивным сигналом для любителей рисковых активов, пара доллар-рубль уйдёт торговаться в нижние границы коридора 75,50-76,50, а пара евро-рубль останется в пределах 90,50-91,50 руб.», – резюмировал эксперт.

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