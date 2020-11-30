Нефть резко дешевеет из-за неопределенности со встречей ОПЕК+

Цены на нефть утром 30 ноября показывают резко отрицательную динамику на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 по московскому времени цена фьючерсов на февраль североморской смеси марки Brent потеряла в цене сразу 1,08%, достигнув отметки $47,73 за баррель. Фьючерсы с поставкой в январе этой же марки потеряли 1,31%, составив $47,55 за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI упали в стоимости на 1,23%, до показателя $44,97 за баррель.

Аналитики считают, что такая осторожность инвесторов с началом новой недели продиктована ожиданиями встречи ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября – 1 декабря. По итогам заседаний, как ожидается, будет принято решение о переходе к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. При этом, эксперты напоминают, что не все страны-участницы альянса готовы продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал2021 года: ОАЭ и Казахстан выступают против данной меры. Аналитиков ANZ, уверены, что признаки «разобщенности в ОПЕК повысили вероятность того, что группа не согласится на продление текущего сокращения добычи».