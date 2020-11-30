Олег Дерипаска открыл медицинские центры

Промышленник и меценат Олег Дерипаска посетил в Ачинске (Красноярский край) медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Всего по его инициативе построено семь подобных учреждений в Сибири и на Урале. Все медицинские центры оснащены самым передовым высокотехнологичным оборудованием, в том числе и компьютерными томографами. Учреждения были построены в рекордные сроки – всего за полгода. Общий бюджет проекта составил около 4 млрд рублей.

Первые пациенты поступят в центр в Ачинске 1 декабря. В этот же день начнут работать 3 других медицинских центра – в Тайшете, Шелехове (Иркутская область) и Саяногорске (Хакасия). До конца декабря откроются еще 3 центра – в Братске (Иркутская область), Богучанах (Красноярский край) и Краснотурьинске (Свердловская области). Все они были построены по инициативе Олега Дерипаска. Медицинские центры смогут принять от 60 до 120 пациентов.

В каждом медицинском центре имеются приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в т.ч. компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

Новые учреждения получили название «Медицинский центр помощи и спасения». Все они будут ориентированы на борьбу с внебольничной пневмонией. После стабилизации эпидемиологической обстановки учреждения будут перепрофилированы в центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.

В 6 городах – Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске, Тайшете и Шелехове медицинские центры были возведены с нуля. В Саяногорске медицинский центр построен на базе законсервированного корпуса, расположенного на территории действующей Саяногорской межрайонной больницы. Там был проведен полный капитальный ремонт с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.

Все медицинские учреждения станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Наряду с ранее закупленными Олегом Дерипаска автомобилями скорой помощи они переданы на баланс регионам.

Это первый в России пример частных инвестиций в строительство современных медицинских центров сразу в нескольких регионах. Проект обошелся примерно в 4 млрд рублей. Финансирование по итогам переговоров с региональными властями предоставила компания «Русал».