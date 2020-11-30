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Ключевой саммит ОПЕК+ будет непростым

Москва, 30.11.2020
#Саммит ОПЕК
#Нефть
#Экономика
  • Ключевой саммит ОПЕК+ будет непростым

AP/TASS

Последний день осени и первый зимний день станут очень важными для нефтедобывающих стран и всей глобальной экономики. В понедельник, 30 ноября, в Вене соберутся сначала министры энергетики стран членов ОПЕК, а во вторник к ним присоединятся коллеги из нефтедобывающих стран, не входящих в картель, во главе с Россией. Всего в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающих страны, добывающие больше половины всей нефти на планете.

Главный вопрос конференции – продление или ослабление действующих с весны ограничений на добычу нефти на 2 млн б/с, которое уже оговорено в надежде на восстановление глобальной экономики и должно начать действовать с 1 января 2021 года.

В воскресенье, накануне саммита, собрались члены мониторингового комитета (JMMC). Несмотря на очевидную необходимость сохранения действующих ограничений на фоне второй волны пандемии, спровоцировавшей частичные локдауны во многих странах и затормозившей и без того слабый рост спроса на «черное золото», договориться не удалось. Главные участники соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия в принципе поддерживают продление ограничений на 3 или даже 6 месяцев в зависимости от конкретной обстановки с коронавирусом. Однако, как сообщает Bloomberg, ОАЭ и Казахстан настаивают на увеличении добычи с 1 января.  

Бунтари несколько смазали «ударный» для нефтяников ноябрь, в течение которого цены на нефть выросли на 27%. «Бунт на корабле» немедленно отразился на ценах на нефть. Цена барреля нефти марки Brent утром в Дубае снизилась на 1,2% до 47,61 долларов.

«Саудовской Аравии придется сильно постараться, чтобы продавить соглашение,- считает аналитик компании Medley Global Advisors LLC Мохаммед Дарвазах.- Больше всех недовольны существующим сейчас статус кво в Абу-Даби».

Не удивительно, что две недели назад даже прошла информация, что в случае отказа считаться с их позицией ОАЭ могут даже выйти из ОПЕК. Правда, буквально на следующий день после появления этой сенсационной новости поступило опровержение из официального источника.

Несмотря на отказ двух участников ОПЕК+ соглашение о сохранении ограничений все еще может быть достигнуто, считает Bloomberg, ссылаясь на неназванного участника воскресных переговоров. С продлением ограничений согласно подавляющее большинство. На днях о необходимости этого шага говорил, например министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар, который в этом году на ротационной основе председательствует в ОПЕК. Он считает, что скачок цен на нефть на минувшей неделе, превысивших в Нью-Йорке 45 долларов за баррель, в любой момент может остановиться и повернуть вспять. Об опасности нового роста затоваренности рынка в случае ослабления ограничений с 1 января следующего года предупреждают и эксперты.

Сложностей и проблем, конечно, хватает. Пандемия способствовала сильному разрыву в темпах восстановления спроса на нефть не только по географическому принципу (в Азии он восстанавливается значительно быстрее, чем в Европе и США), но и по главным составляющим: в то время, как по дизельному топливу и бензину спрос восстановился почти на 90%, по авиационному топливу он не достиг еще и 50%.

До прошлых выходных большинство специалистов были уверены, что участники соглашения ОПЕК+ не станут наращивать добычу еще несколько месяцев, потому что с восстановлением спроса на нефть ввиду второй волны коронавирусной пандемии вновь возникла неопределенность. Однако уже тогда было очевидно, что стопроцентного согласия с общей позицией нет. Кроме ОАЭ, недовольство сохраняющимися ограничениями громко выражали Ирак с Нигерией. Эти страны, кстати, хуже всех и выполняли квоты.

«Как всегда, все решится на встречах за закрытыми дверями в понедельник и вторник,- уверен глава отдела сырьевых рынков BNP Paribas SA Гарри Чилингурян.- Мы надеемся, что группу по продавливанию сохранения ограничений возглавит саудовский министр энергетики Абдулазиз бен Салман».

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