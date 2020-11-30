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Парламент Франции под давлением протестующих согласился изменить закон о полиции

Москва, 30.11.2020

Бывший глава МВД Франции, глава фракции «Вперед, Республика» в нижней палате парламента Кристоф Кастанер заявил, что парламентское большинство, предложит новую версию 24-й статьи законопроекта о «глобальной безопасности», сообщает «Международное французское радио».

«Как законодатели, мы должны быть гарантами свобод и основных прав, в первом ряду которых, конечно же, свободы выражения и свобода прессы», – Кристоф Кастанер.

24-я статья этого законопроекта предусматривала наказание штрафом в 45 тысяч евро или годом тюремного заключения за распространение видеозаписей, на которых видны лица или другие «элементы идентификации» полицейских и жандармов, если такие видео могут нанести вред их «физической и психической неприкосновенности». Этот законопроект был инициирован представителями партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика».

Во Франции прошли многочисленные акции протеста против запрета снимать действия полиции. Митинги вылились в столкновения с полицией, в ходе которых пострадало более ста стражей порядка.

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