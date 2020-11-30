Песков заявил, что бизнес РФ не нуждается в новых мерах поддержки

Введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется, поскольку в этом нет необходимости, заявил журналистам 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Она напомнил, что экономика продолжает работать и новые ограничения в ее отдельных секторах не планируются.

«Речи не идет о каких-то очередных пакетах помощи…просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», - заявил чиновник. Он напомнил, что весной была «кардинально другая» ситуация. Что касается дальнейших шагов, то какие-то меры могут быть сформированы с учетом ситуации, добавил Песков.

«Дальше какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», - заявил представитель Кремля.

Также он не стал отрицать, что проблемы в экономики есть, но связал это «с общим экономическим кризисом».

«Мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией», - заявил представитель Кремля. Он также считает несомненным успехом «так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику».