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Прогноз погоды: Россию накроет аномальный холод

Москва, 30.11.2020
  • Прогноз погоды: Россию накроет аномальный холод

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Начало календарной зимы в России ознаменуется резким изменением погоды. По прогнозу Гидрометцентра, аномальный холод накроет сразу несколько регионов страны. В частности, к концу этой недели сильно подморозит в Свердловской и Омской областях. Ниже климатической нормы будет на юге Европейской России. Например, в Астраханской и Ростовской областях средняя температура станет отличаться от обычной сразу на 5-7 градусов.

Погода в Москве. Синоптики рассказали о стремительном похолодании

С наступлением календарной зимы стремительно похолодает и в Москве. Сегодня же столичный регион продолжает оставаться в тёплой части циклонического атмосферного фронта, а небольшие осадки в виде слабого дождя и мороси станут прощальным подарком уходящей осени, при этом градусники в течение дня будут показывать плюс 2-3, что сразу на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Но уже завтра, по прогнозу синоптиков, холодный воздух начнёт вторгаться в центр России. Поэтому в Москве 1 декабря станет приниматься мокрый снег, а при понижении температурного фона – просто снег. В ночь на 2 декабря подморозит до минус 2-4, что окончательно сформирует снежный покров высотой до 4 см. Днем в среду и четверг, осадков не будет, зато мороз продолжит усиливаться и уже в светлое время суток воздух станет остывать до минус 4.

К выходным в столичном регионе и вовсе всё будет по-зимнему: устойчивый снежный покров и минус 8 с наступлением темноты. Таким образом, средний суточный температурный фон приблизится к климатической норме.

Погода в Приволжском федеральном округе. Синоптики предупредили о сильных морозах

Температурный фон вскоре существенно понизится и в Приволжском федеральном округе, где всю прошедшую неделю наблюдалось противостояние холодного антициклона, пришедшего с востока, и тёплых воздушных масс из Атлантики. При этом в зоне обширных атмосферных фронтов выпадали обильные осадки в виде снега, наблюдалась метель. В отдельных районах шёл ледяной дождь. зато на западе округа воздух прогревался до плюсовых показателей.

Однако уже завтра всё Приволжье встретит календарную зиму мощными снегопадами и морозами. На погодную ситуацию окажет влияние усиление сибирского антициклона. А в середине наступившей недели Приволжье накроет аномальный холод.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сильные морозы ждут жителей Саратовской области, Татарстана и Башкирии. Например, в Уфе, где сегодня днём было всего минус 4, во вторник, 1 декабря воздух остынет до минус 10, а в ночь на среду – до минус 18-20.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая ситуация в Казани. В последний день календарной осени здесь градусники показывают минус 3, а к выходным в светлое время суток в столице Татарстана подморозит до минус 13-14, после полуночи – до минус 17-19.

Прогноз погоды на неделю в регионах Урала. Мороз и солнце, день холодный

По прогнозу Гидрометцентра, сильно похолодает в начале зимы также на Урале. Здесь местами столбики термометров уйдут к отметками минус 20-25. В частности, в Свердловской области температура воздуха составит минус 11-20 градусов ниже нуля. Холоднее всего будет в горах и низинах региона, где подморозит до минус 25.

Мороз и солнце всю неделю ждут также жителей Южного Урала. Так, в Челябинской области пик холодов придётся на четверг, 3 декабря. Согласно прогнозу синоптиков, этот день станет здесь самым холодным в ближайшие 7 дней: воздух будет остывать до минус 15.

В Тюменской области – также солнечно, морозно и очень холодно, а столбики погодных градусников до конца недели выше минус 13 не поднимутся.

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