Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о запрете государственным и муниципальным служащих иметь второе гражданство или и вид на жительство в других странах.

Законопроект вносит изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и о «О Центральном банке Российской Федерации».