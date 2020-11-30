Регионы получили 10 млрд рублей для выплат медикам

Министерство финансов России перечислило регионам 10 млрд рублей для осуществления дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и лечении короновирусной инфекции.
«Согласно распоряжению правительства РФ средства, выделенные из резервного фонда Правительства, направлены 84 субъектам. Дотации распределены между регионами исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее в субъектах в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 г №415.
Продолжить поддержку медицинских работников ранее поручил президент России Владимир Путин», – говорится в сообщении министерства финансов.