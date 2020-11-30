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Москва начала применять новую систему застройки

Москва, 30.11.2020
Вслед за реновацией для жилых кварталов в городе появился КРТ для промзон.
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#Развитие Москвы
  • Москва начала применять новую систему застройки

Промзоны занимают в Москве огромную территорию — 14,9 тысячи гектаров

Сергей Бобылев/ТАСС

Власти Москвы начали применять механизм комплексного развития территорий — КРТ. Первый такой договор был подписан летом этого года на застройку бывшей промзоны Октябрьское Поле. Первый, не только в Москве, но и в стране, аукцион на право заключения договора комплексного развития промышленной территории прошел в городе в начале ноября. Развиваться будет северный район Коровино.

Теперь решено развивать далеко разнесенные друг от друга Чертаново, Братцево, Выхино и Перово. О соответствующем решении, принятом на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, сообщил 30 ноября портал мера Москвы.

Суммарные инвестиции во все четыре промзоны должны составить 25 млрд рублей (про Октябрьское Поле было объявлено о 14 млрд рублей). На их месте появятся, что важно, производства («современные»), а также конечно жилье и, что так же важно: магазины и кафе, спортивные объекты, развлекательные центры, школы и детские сады.

Договоры о КРТ, собственно, и подразумевают застройку инвестором промзоны не одним «голым» жильем, но также социальной инфраструктурой и другими объектами, где часть жителей сможет найти работу, не выезжая из своего района. Новый механизм основан на 373-ФЗ в ред. от 02.08.2019 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, но главное — на документах правительства Москвы.

В это самое время КРТ продвигается на федеральный уровень. Там подобного пока нет.

«Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в первом чтении принят Госдумой», — пишет в номере от 30 ноября журнал «Эксперт» — «Частично он повторяет принципы столичной реновации».

«Эксперт», отмечает, что «Госдума была беременна законом о всероссийской реновации уже несколько лет. Но только лоббистский ресурс вице-премьера Марата Хуснуллина позволил убедить депутатов, что именно по его схеме можно успешно бороться с аварийным жильем и качественно обновлять городскую среду». Эта схема, в частности, позволяет изымать собственность без согласия собственников и не принимать во внимание генплан города.

Московский вариант КРТ, это все же, вероятно, шаг вперед от того, во что превратилась реновация и каков вообще сейчас градостроительный почерк города — «ковровая» застройки площадей плотно стоящими друг к другу домами. Размещение в районе «современного предприятия», по крайней мере, обеспечит между ними просвет.

Портал мера цитирует Владимира Ефимова, заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений: «В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год», — сообщил

Сообщается также, что в Москве были обследованы все промышленные зоны. Их общая площадь огромна: 14,9 тысячи гектаров.

На данный момент намечена застройка менее одной десятой: 122 территорий общей площадью 1,9 тысячи гектаров. Здесь планируется построить более 37 млн квадратных метров объектов производственного, социального и жилого назначения. Но уже и этот объем весьма велик.

«Самым масштабным по объему ожидаемых инвестиций должен стать проект КРТ в бывшей промзоне Чертаново на юге столицы. Сюда планируется вложить 8,7 миллиарда рублей. Инвестор получит право возвести на территории в 2,8 гектара объекты общественно-делового назначения общей площадью около 112 тысяч квадратных метров», — приводит mos.ru слова главы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

Как отмечается, главная цель комплексного развития бывших промзон — вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий и эффективное их использование. В результате в Москве должны быть привлечены инвестиции в объеме 7 трлн рублей.

«Владельцы промзон Братцево и Чертаново, — говорится также на портале мэра города, — могут в течение шести месяцев обратиться в Мэрию Москвы для заключения договоров о КРТ и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если собственники не найдут возможности заняться реализацией проектов самостоятельно, город найдет инвесторов через аукцион».

Развитие территорий промзон выгодно для всех – и для инвесторов, и для города, и для жителей, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Какого-то серьезного влияния на цены за квадратный метр жилья постепенная застройка промзон не окажет, уверен он. Это не тот проект, который реализуется за один день, месяц или год, объемы будут выходить на рынок постепенно. С уверенностью можно говорить об одном: развитие промзон – один из наиболее очевидных и действенных способов пополнения городского бюджета, причем с пользой для остальных заинтересованных сторон.

«Вдохнуть жизнь в глазницы полуразрушенных и мёртвых зон», построив на их месте жилые кварталы и офисы, сделав вместо замусоренных пустырей прогулочные территории — идея, безусловно ждавшая своего часа,комментирует шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Однако он считает эту идею несвоевременной, пока граждане города еще не отошли от финансовых шоков пандемийного года.

Разумеется, признает Пушкарёв, инвесторы найдутся, а скорее всего они уже подтвердили предварительно свой интерес городским властям вне зависимости от того, будет ли аукцион. Но вряд ли они обещают большой, а главное быстрый экономический эффект: о том же красноречиво говорят и оценочные 1,9 млрд в год отдачи, полагает Пётр Пушкарёв. Поддержание отраслей, связанных с ежедневной жизнью москвичей и гостей города, принесет, считает он, намного больше.

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