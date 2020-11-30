Роспотребнадзор рассказал о разработке «Вектором» еще трех вакцин от COVID

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» ведутся работы над еще тремя вакцинами против коронавируса. Ранее научное учреждение уже зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона».

«Еще три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке: это рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, разрешение от Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» получил 24 июля. Позже российский президент Владимир Путин объявил о получении «Вектором» регистрационного удостоверения. 16 ноября Минздрав РФ выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона» на добровольцах старше 60.

Ранее сообщалось, что в России по последним данным выявлено 26 338 случаев в 84 регионах. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 2 млн 295 тыс. 654 случая (+1,2%). За сутки от инфекции скончалось 368 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 39 895 человек. Выписаны из российских больниц 17 247 человек, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 млн 778 тыс. 704. Лечение продолжают 477 055 человек.