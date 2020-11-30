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Российский учёный объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Москва, 30.11.2020

Российский учёный Вадим Тарасов – директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ, один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» объяснил, почему некоторые из тех, кто привился этой вакциной, всё равно потом заболевал коронавирусом.

По словам специалиста, сейчас известно около двух десятков таких случаев, но большинство из них не получили второй компонент вакцины, поэтому и у них не успел выработаться иммунитет, передаёт РИА Новости.

«Говорить о том, что эти люди были вакцинированы и заболели COVID-19, некорректно, – подчеркнул Тарасов. – Потому что если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины, то есть они не успели получить полноценную выработку иммунитета».

При этом он напомнил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается только на 42-й день, а человек мог заболеть, на второй-третий день, а вакцина просто не успела подействовать.

«У тех же, у кого уже выработался иммунитет, не зафиксировано случаев серьёзных заболеваний», – резюмировал Тарасов.

Ранее сообщалось, что заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков назвал условия вакцинации «ЭпиВакКороной».

По его словам, в течение 3-х недель после введения этой вакцины от коронавируса COVID-19 следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять спиртные напитки. Как пояснил специалист, никакая специальная подготовка перед вакцинацией «ЭпиВакКороной» не нужна. Но иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат.

«В этой связи нужно исключить отвлекающие иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций, – подчеркнул Рыжиков. – Даже если коронавирус будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, так организм занят другими антигенами».

Напомним, в России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса. В общей сложности за всё время эпидемии в стране зафиксировано 2 295 654 случая (+1,2%) COVID-19.

За сутки от инфекции скончалось 368 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 39 895 человек. Выписаны из российских больниц 17 247 человек, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 778 704. Лечение продолжают 477 055 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве – 6511 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерил в столице 74 человека, выписаны из московских больниц 5 073 пациента. На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург (+3691), на третьем Подмосковье (+1064). В пятерке Нижегородская область (+451) и Карелия (+414). В десятку самых неблагополучных регионов в плане распространения коронавируса вошли Свердловская область (+381), Архангельская область (+379), Ростовская область и Красноярский край по 334 новых больных и Воронежская область (+325).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России читайте на портале стопкоронавирус.рф.

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