RT Arabic: убит высокопоставленный иранский военный

В Ираке на границе с Сирией убит один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан, сообщил телеканал RT Arabic со ссылкой иракские источники.

Муслим Шахдан и трое его телохранителей погибли в результате удара с беспилотника.

3 января 2020 года в Ираке в результате удара США по аэропорту Багдада был убит генерал КСИР Касем Сулеймани и четверо сопровождающих.

27 ноября 2020 года пригороде Тегерана группой неизвестных убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде и несколько сопровождавших его лиц. Власти Ирана обвинили в убийстве Мохсена Фахризаде Израиль.