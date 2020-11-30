Рубль незначительно растет в понедельник в ожидании саммита ОПЕК+

На торгах понедельника Российская валюта двинулась в зеленую зону оттолкнувшись от уровней 76,3 рубля за доллар и 91,31 рубля за евро. К 17:00 по Москве, рубль оказался у отметок 76,07 рубля за доллар и 91,15 рубля за европейскую валюту. Доллар при этом в течении дня несколько просел –индекс DXY откатился с 91,78 до 91,61 пункта.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует, что рубль может в краткосрочной перспективе перейти к ослаблению и будет торговаться на уровне 76,0-77,0 в паре с долларом и в диапазоне 90,5-91,5 в паре с европейской валютой.

Как отмечает эксперт БКС Михаил Зельцер, утром понедельника наблюдалась слабость фондовых рынков.