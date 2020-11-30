Сергей Миронов подтвердил, что ведет переговоры о коалиции

Партия «Справедливая Россия», фракция которой в Госдуме 7-го созыва является самой малочисленной, должна предпринять какие-то экстраординарные шаги, чтобы провести своих депутатов в следующий созыв.

Балансирующие на грани вылета из политической «высшей лиги» эсеры могут попытаться удержаться в ней за счет объединения своего электората с избирателями близких по духу непарламентских партий. Таких партий левоцентристского толка, получивших право выдвигать кандидатов на выборах в сентябре 2021 года, после 13 сентября появилось достаточно для того, чтобы справедливороссам было, с кем вести переговоры.

На политическом рынке в ряду, где предлагаются социальная справедливость, спокойный патриотизм и прочие ценности определенной части населения, партия Сергея Миронова может выбрать из «За правду», «Родины», «Партии пенсионеров» и других, получивших в этом году право на участие в федеральных выборах.

Однако говорить, что объединение «розовых» (в политическом, не гендерном смысле) партий на единой платформе — вопрос решенный, нельзя. Несмотря на очевидную пользу такого предвыборного маневра, у него есть множество противников как в «Справедливой России», так и в малых партиях.

Если аргументы за объединение предвыборных усилий лежат на поверхности, то с аргументами против дела обстоят сложнее.

Лидерам «Справедливой России» при всех неочевидных перспективах остаться на Охотном Ряду в составе 8-й Думы не улыбается превращать партию в «паровоз» для каких-то еще партий, даже если те будут подкидывать уголь в его топку. Чего здесь больше — самомнения или расчета, что Кремль не сбросит со счетов доказавшую свою лояльность партию, сказать не может никто.

«Эксперт Online» получил от пресс-службы Сергея Миронова его комментарий, в котором он подчеркивает, что переговоры о коалиции СР ведет уже два года. Однако лидер СР отказался называть конкретных партнеров по таким переговорам.

«С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счет, это, что называется — ткнули пальцем в небо», — сказал он.

Миронов при этом уверен, что альянсы с малыми партиями эсерам не нужны (но тогда непонятно, зачем все эти многолетние переговоры).

«Убежден, что мы не только успешно пройдем в Госдуму, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой «посторонней помощи». Только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости», — уверенно заявляет Миронов.

В свою очередь, депутат фракции «СР» в Госдуме Олег Нилов в понедельник сказал «Эксперту Online», что появившиеся накануне сообщения о том, что партийное руководство якобы рассматривает возможность немедленного объединения на выборах в Госдуму — это фейки, вброшенные в прессу.

«Эти сообщения являются вбросами каких-то политтехнологов, которые торопятся поставить телегу впереди паровоза. Причем вбросы эти сделаны весьма топорно. Ведь чтобы провести объединительный съезд даже в обычных условиях, на это требуется не один месяц: нужно сперва провести выборы делегатов в первичных структурах и на региональных конференциях. В условиях же пандемии организация таких собраний абсолютно нереальна. Уже отсюда понятно, что разговоры о том, что объединительный съезд возможен еще до конца года, говорят о том, что эти так называемые "инсайдеры" не владеют информацией», — сказал он.

Уже по сугубо техническим причинам, даже если бы такой съезд руководством СР планировался, провести его раньше февраля будущего года невозможно. По словам депутата, сама по себе возможность объединения оппозиционных сил настолько очевидна, что не нужно быть инсайдером, чтобы «предсказывать» переговоры этих организаций в преддверии выборов, а «Справедливая Россия» как самая массовая из таких сил, объективно притягивает к себе всякого рода и размера «прилипал».

«Наша партия не имеет ничего против объединения — но с действительными, настоящими организациями, а не диванными партиями, у которых кроме названия и регистрации в Минюсте за душой ничего нет. От объединения с такими прилипалами нам пользы никакой. Против же объединения с оппозиционными партиями, которые в самом деле что-то из себя представляют, «Справедливая Россия» ничего не имеет», — утверждает Нилов.

В числе таких партий, которые не вызывают отторжения у СР, депутат упоминает в первую очередь «Родину». По словам Нилова, ее председатель Алексей Журавлев регулярно присутствует на эсеровских мероприятиях, тем самым поддерживая постоянный диалог двух партий. (Журавлев в 2012 году вышел из «Справедливой России», и в Госдуме 7-го созыва не входит ни в одну из партийных фракций, представляя одномандатный округ).

При этом Нилов отказался отвечать на вопрос, по чьей инициативе — эсеров или «Родины» — ведется этот диалог.

Члены «Справедливой России» могли рассердиться на появление сообщений о планах на предвыборное объединение с другими партиями из-за того, что в этом мешке не удалось утаить шило, предполагает руководитель Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Часто бывает, что такие преждевременные утечки информации делаются с одной целью: расстроить то мероприятие, о котором идет речь. Бывают непубличные договоренности, которые любят тишину до поры до времени», — сказал он «Эксперту Online».

По сути же, от создания предвыборного блока с непарламентскими партиями «Справедливая Россия» не понесет никакого репутационного ущерба.

«Эсеры, в отличие от непарламентских партий, располагает чисто юридическими преимуществами — парламентской трибуной, прямым выходом на Кремль. То есть в объединении с ней малые партии заинтересованы больше, чем она в объединении с ними. Хотя среди этих партий есть такие, вроде Партии пенсионеров, с кем и парламентской партии создать альянс было бы не зазорно. Вопрос лишь в том, насколько эсеры будут готовы учесть интересы младших партнеров по коалиции», — объясняет политолог.

Хотя совершенно понятно, что никаких объединений или слияний в ближайшие месяцы не произойдет, эсерам бы такие слияния точно не помешали бы, уверена политолог Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

«Руководству партии следовало бы ни тем, так другим способом гальванизировать тот политический труп, который "Справедливая Россия" в ее нынешнем виде представляет. И смотреть свысока на возможных союзников на месте лидеров СР я бы не стала — они реально на грани вылета из парламента», — категорично сказала она «Эксперту Online».

По мнению Соколовой, в этой ситуации не малые партии должны упрашивать лидеров СР взять их в попутчики, а наоборот, справедливороссам надо было бы «бегать» за новыми партиями, чтобы те согласились перейти под эсеровский «бренд».