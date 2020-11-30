Судно для достройки «Северного потока-2» переместилось в Калининград

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое по планам операторов газопровода «Северный поток – 2», будет использоваться для подачи труб при достройке магистрали, поздним вечером 29 ноября вышло из порта «Светлый» в порт приписки – Калининград, сообщает портал отслеживания судов MarineTraffic.

«Иван Сидоренко» был построен в рамках договора между Объединенной судостроительной корпорацией и ООО «Газпром флот» для работ с полупогружными плавучими буровыми установками. Помимо этого судно можно использовать для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам.

Ранее возможным достройщиком газопровода называлось судно-трубоукладчик «Академик Черский», а также судна «Умка» и «Финвал» и судно обеспечения «Балтийский исследователь». В настоящее время корабли находятся в Балтийском море у Куршской косы.

Накануне оператор строительства «Северного потока – 2» - Nord Stream 2 AG заявил, что в декабре будет возобновлена укладка газопровода, по предварительным данным, при помощи судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.