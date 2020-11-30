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Поддержка бизнеса по жестокой логике

Москва, 30.11.2020
Большинство предпринимателей заявили о необходимости мер поддержки. «Экономика восстанавливается после первой волны кризиса гораздо хуже, чем ожидалось», — говорится в документе бизнес-омбудсмена.
#Антикризисные меры
#Бизнес
#Экономика
  • Поддержка бизнеса по жестокой логике

Коллаж: Тамара Ларина

 

Лучшие меры в худшей ситуации

 

Облегчение налогового бремени и прямые бюджетные дотации — такие меры поддержки в ответ на вторую волну коронавируса названы предпринимателями среди наиболее желательных. Это следует из итогов мониторинга состояния бизнеса, опубликованных уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Руководители и владельцы более чем 5,5 тысячи компаний из всех субъектов РФ приняли участие в мониторинге 18 ноября 2020 года.

Снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, считают лучшей мерой поддержки 52,3% опрошенных. Более четверти предпринимателей выступило за выдачу новых дотаций в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений.

46,5% назвали лучшей мерой поддержки отказ от закрытия бизнеса на карантин. При этом более половины сообщили о наличии в своем регионе ограничений, влияющие на их бизнес.

«Ключевой вывод по результатам мониторинга: так как экономика восстанавливается после первой волны кризиса гораздо хуже, чем ожидалось, кроме того, началась "вторая волна", то во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса», — цитирует документ агентство «Прайм».

Бизнес-омбудсмен не зря призывает к тому, чтобы государство предоставило малому и среднем бизнесу новый пакет мер поддержки, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, уже понятно, что часть предприятий из-за пандемии не сможет восстановиться, а многие направления деятельности нуждаются в различных стимулирующих инициативах.

В частности, напоминает он, уже после первой волны пандемии в России закрылось порядка 1 млн предприятий малого и среднего бизнеса – то есть каждый пятый бизнес (из 5,5 млн МСБ и ИП). А только что глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил прогноз, согласно которому 30% предприятий малого и среднего бизнеса может закрыться из-за последствий пандемии и падения потребительского спроса.

При этом, отмечает эксперт, в этом году значительно выросла доля МСБ, берущих кредиты: с 5% в прошлом году — до 9,2%. Заемные средства используются бизнесом в основном на выплату заработных план и пополнение оборотных средств. В частности, в третьем квартале были очень востребованы льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в размере 1 МРОТ (12 130 руб.).

Предоставление поддержки малому и среднему бизнесу затормозит процесс ликвидации бизнеса и сохранит рабочие места, что, в свою очередь, замедлит сокращение потребительского спроса, от чего зависит вся экономика страны, уверен Павел Сигал. В настоящее время уже озвучено, что Минэкономразвития рассматривает возможность продления моратория на выплату налогов предприятиями малого и среднего бизнеса, как один из инструментов антикризисной поддержки предприятий. Возможно, что будут предложены и другие меры, чтобы не допустить сжатия отраслей и секторов в экономике РФ.

Аттракцион невиданной щедрости

Предложения Бориса Титова являются продолжением его позиции по предоставлению грамотной и взвешенной помощи бизнесу в суровых условиях пандемии коронавируса, говорит член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Очевидно, что эпидемия не закончится с 2020-м годом и бизнесу предстоит сложный период работы в условиях ограничений — два, а то и три квартала в следующем году, поэтому уже сейчас необходимо анализировать эффективность и недостатки действующей системы господдержки бизнеса и корректировать ее для максимальной эффективности.

Титов и раньше выступал с такими предложениями, при этом он придерживается более избирательной и гибкой модели поддержки в сравнении с той, которая действует сейчас, напоминает эксперт. В его модели, государственная помощь в виде льгот для субъектов малого и среднего бизнеса должна оказываться не по принципу определения наиболее пострадавших отраслей через ОКВЭД, а адресно, тем организациям, которые в пандемию смогли сгенерировать относительно высокий результат.

Этот результат, как указывает Алим Бишенов, может определяться по налоговой отчетности. Титов, говорит он, предлагает поощрять только тех, кто действительно может вести эффективный бизнес даже в таких стрессовых ситуациях для экономики как пандемия коронавируса. Логика такой инициативы весьма прозрачна, отмечает эксперт, и при этом жестока к тем, кто смог выжить только за счет реструктуризаций, льгот и кредитных каникул, но при этом не брался активно перестраивать бизнес модель для более эффективной работы.

В целом в этом плане позиция аппарата Титова солидарна с мнением Всемирного банка, который еще в октябре назвал политику поддержки бизнеса правительства России «слишком щедрой», указывает Алим Бишенов. Так, по мнению организации, оказание поддержки компаниям из списка наиболее пострадавших отраслей чревата получением помощи далеко не всеми, кто в ней реально нуждается, что создает дисбаланс в части укрепления экономики в сложный период. При этом растущая долговая нагрузка бюджета вовремя недополучит финансирования так как эти компании будут только потреблять но не отдавать, поэтому пересмотр подхода в данном случае жизненно необходим, заключает он.

Тут следует добавить, что «щедрой» поддержка нашего предпринимательства может видеться только Всемирному банку, но что касается тех предложений, которые, по словам эксперта, готовятся бизнес-омбудсменом, они, очевидно, исходят из понимания того, насколько щедрым готово быть наше правительство. Поощрение лучших деловых практик повышенной адресной помощью на фоне общих для всех мер поддержки было бы лучшим вариантом.

В этой поддержке, при всей ее скудости, есть тот плюс, что она не требует особо сложного оформления. Обусловив ее результатом деятельности, государство вряд ли адекватно ответит на ожидания опрошенных в ходе цитируемого мониторинга 5 с половиной тысяч бизнесменов и тех миллионов, кого они представляют. И жизнь, и логика и так к ним достаточно жестоки.

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