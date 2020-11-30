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Учёные объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Москва, 30.11.2020

Турецкие учёные объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса. В ходе исследования, они выяснили, что количество вирусов COVID-19 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. Это, как подчеркнули они, коренным образом отличает COVID-19 от иных патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии пока не дали результатов, передаёт РИА Новости.

При этом учёные оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Собрав пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 пациентов с COVID-19, они обнаружили, что у 25% из них вообще никаких симптомов не наблюдалось.

Исследователи отметили, что COVID-19 – это сложная головоломка, которая состоит из множества пазлов, а их исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки.

«Низкая вирусная нагрузка взаимодействует с факторами, которые определяются плохим прогнозом течения инфекции, такими как двустороннее матовое стекло при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст», – резюмировали учёные, предположив, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь вершиной айсберга проблем, связанных с распространением коронавируса.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса. В общей сложности за всё время эпидемии в стране зафиксировано 2 295 654 случая (+1,2%) COVID-19.

За сутки от инфекции скончалось 368 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 39 895 человек. Выписаны из российских больниц 17 247 человек, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 778 704. Лечение продолжают 477 055 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве – 6511 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерил в столице 74 человека, выписаны из московских больниц 5 073 пациента.

На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург (+3691), на третьем Подмосковье (+1064). В пятерке Нижегородская область (+451) и Карелия (+414). В десятку самых неблагополучных регионов в плане распространения коронавируса вошли Свердловская область (+381), Архангельская область (+379), Ростовская область и Красноярский край по 334 новых больных и Воронежская область (+325).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России читайте на портале стопкоронавирус.рф.

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