В Госдуме встревожены возвращением Псаки в Белый дом

Член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Елена Панина заявила, что возвращение Джен Псаки в команду избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена вполне ожидаемо. Но, по словам депутата, сам факт того, что такие люди занимают высокие государственные посты в ядерной сверхдержаве, вызывает закономерную тревогу, передаёт РИА Новости.

Как напомнила Панина, рассуждения Псаки о «белорусском море» и «ростовских горах» вошли в число самых известных курьезов в истории мировой политики.

«Её имя во многом стало нарицательным, символом некомпетентности и невежества. Остаётся надеется, что за четыре года у неё было время расширить свой кругозор», – сказала депутат Госдумы.

При этом, как подчеркнула российский парламентарий, между Псаки и её будущим шефом Байденом есть много общего.

«Высшее лицо государства, которое путает имена политиков и даже своих родственников, и его пресс-секретарь с нулевыми познаниями в географии, возможно, будут хорошо дополнять друг друга», – резюмировала Панина, добавив, что несмотря на то, что всё это выглядит крайне комично, сам факт, что подобные персонажи занимают высокие государственные посты в США, вызывает закономерную тревогу.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможное назначение на пост руководителя пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

Как подчеркнул представитель Кремля, человек на этом посту не формирует внешнюю политику, а данный вопрос – внутреннее дело США, который никакого отношения к нашей стране не имеет.

«Это выбор президента, – подчеркнул представитель Кремля. – После того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания, он вправе делать любые назначения. А так в целом это, скорее, внутренний вопрос самого господина Байдена. И к нам никого отношения не имеет».

При этом Песков напомнил, что с точки зрения двусторонних отношений, пресс-секретарь внешнюю политику государства не формирует.