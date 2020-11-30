В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарём Белого дома

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РФ прокомментировал возможное назначение на пост руководителя пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

Как подчеркнул представитель Кремля, человек на этом посту не формирует внешнюю политику, а этот вопрос – внутреннее дело США, который никакого отношения к нашей стране не имеет, передаёт РИА Новости.

«Это выбор президента, – подчеркнул представитель Кремля. – После того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания, он вправе делать любые назначения. А так в целом это, скорее, внутренний вопрос самого господина Байдена. И к нам никого отношения не имеет».

При этом Песков напомнил, что с точки зрения двусторонних отношений, пресс-секретарь внешнюю политику государства не формирует.

«Этим занимается глава государства. Поэтому многое в этом вопросе, конечно же, зависит от президента США», – отметил Песков.

Кроме того, глава пресс-службы главы РФ выразил надежду на то, что в США появится политическая воля к нормализации отношений с нашей страной.

«Мы надеемся на то, что со временем в США появится политическая воля к нормализации российско-американских отношений. К сожалению, до сих пор этого не произошло», – резюмировал представитель Кремля.