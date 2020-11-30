В Кремле ответили на заявление Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья

Глава пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. По словам представителя Кремля, в Кишинёве пока не выносили на обсуждение данный вопрос, передаёт РИА Новости.

«Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика, – подчеркнул он. – В любом случае пока никакого предварительного обсуждения данной темы нет».

При этом Песков пояснил, что диалог с Игорем Додоном по этому вопросу шёл в более конструктивном ключе.

«Но мы рассчитываем на то, что данная тенденция перейдёт в русло определённой преемственности. Хочу напомнить, что мы выполняем там очень важные функции. И изменения какого-то статуса Приднестровья может привести к серьёзной дестабилизации. В любом случае мы надеемся, что всё это будет обсуждаться, и никаких резких движений в этом плане не будет», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что избранный президент Молдавии Майя Санду предложила оставить в Приднестровье лишь гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Она также пояснила, что урегулирование ситуации в этом регионе должно предусматривать полный вывод российских миротворцев.