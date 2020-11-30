В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.

Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.

Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ;

Хуррам Тешабаев, Директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;

Алексей Орлов, Первый вице-губернатор Свердловской области;

Александр Мещеряков, Директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;

Александр Мертен, Старший вице-президент Росатом Международная сеть;

Станислав Наумов, Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;

Жамшидходжа Каттаходжаев, Генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;

Зафар Туйчиев, Генеральный директор, Генеральный директор, Ташкентский металлургический завод;

Владимир Дмитриев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты России;

Алишер Темиров, Заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;

Мухтар Каримов, Председатель Krantas Group;

Андрей Шолохов, Заместитель генерального директора SoftLine;

Михаил Прибочий, Управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;

Александр Апареев, Директор, Челябинский завод нестандартных машин;

Дмитрий Прохоренко, Директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;

Игнат Дыдышко, Директор департамента продаж в Азию и Африку "Ростсельмаш";

Сергей Мозолин, Начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;

Игорь Алексеев, Директор по международному развитию АО "СФЕРА";

Светлана Горина, Исполнительный директор, S Group.

Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, Директор деловой программы ИННОПРОМ.

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