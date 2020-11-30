Вход/Регистрация Подписка

В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

Москва, 30.11.2020
1 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн сессия, посвященная рассмотрению промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
  • В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

предоставлено пресс-службой

Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.

Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.

Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

  • Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ;
  • Хуррам Тешабаев, Директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • Алексей Орлов, Первый вице-губернатор Свердловской области;
  • Александр Мещеряков, Директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;
  • Александр Мертен, Старший вице-президент Росатом Международная сеть;
  • Станислав Наумов, Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;
  • Жамшидходжа Каттаходжаев, Генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;
  • Зафар Туйчиев, Генеральный директор, Генеральный директор, Ташкентский металлургический завод;
  • Владимир Дмитриев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты России;
  • Алишер Темиров, Заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;
  • Мухтар Каримов, Председатель Krantas Group;
  • Андрей Шолохов, Заместитель генерального директора SoftLine;
  • Михаил Прибочий, Управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;
  • Александр Апареев, Директор, Челябинский завод нестандартных машин;
  • Дмитрий Прохоренко, Директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;
  • Игнат Дыдышко, Директор департамента продаж в Азию и Африку "Ростсельмаш";
  • Сергей Мозолин, Начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;
  • Игорь Алексеев, Директор по международному развитию АО "СФЕРА";
  • Светлана Горина, Исполнительный директор, S Group.

Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, Директор деловой программы ИННОПРОМ.

Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Чубайс не ушел под Шувалова
    Кабмин устроил большую чистку среди институтов развития. Причем с некоторыми решили не церемониться — их просто ликвидируют. Некоторые — объединяют. Иногда — в довольно странные гибриды
  2. Возможна ли российская школа без «Войны и мира»
    Рассмотреть возможность убрать огромные тома таких классических литературных произведений, как «Война и мир» и «Тихий Дон» из школьной программы предложила доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ), кандидат филологических наук Ирина Мурза. Предложение немедленно вызвало бурную дискуссию в СМИ, педагогической, филологической и родительской среде, дойдя даже до Госдумы
  3. ВМФ США устроил провокацию на Дальнем Востоке
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама