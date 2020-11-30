В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.
Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.
Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Спикеры мероприятия:
- Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ;
- Хуррам Тешабаев, Директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
- Алексей Орлов, Первый вице-губернатор Свердловской области;
- Александр Мещеряков, Директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;
- Александр Мертен, Старший вице-президент Росатом Международная сеть;
- Станислав Наумов, Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;
- Жамшидходжа Каттаходжаев, Генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;
- Зафар Туйчиев, Генеральный директор, Генеральный директор, Ташкентский металлургический завод;
- Владимир Дмитриев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты России;
- Алишер Темиров, Заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;
- Мухтар Каримов, Председатель Krantas Group;
- Андрей Шолохов, Заместитель генерального директора SoftLine;
- Михаил Прибочий, Управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;
- Александр Апареев, Директор, Челябинский завод нестандартных машин;
- Дмитрий Прохоренко, Директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;
- Игнат Дыдышко, Директор департамента продаж в Азию и Африку "Ростсельмаш";
- Сергей Мозолин, Начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;
- Игорь Алексеев, Директор по международному развитию АО "СФЕРА";
- Светлана Горина, Исполнительный директор, S Group.
Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, Директор деловой программы ИННОПРОМ.
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