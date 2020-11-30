В Сбербанке рассказали о «кредитных привычках» россиян

Как рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, эпидемия коронавируса не привела к значительным изменениям в «кредитных привычках» россиян, передает РИА «Новости». Специалист уточнил, что граждане не стали обращаться чаще за кредитами и продолжают в среднем запрашивать 230 тысяч рублей, а также демонстрировать «ответственное поведение».

«Могу сказать, что в целом мы наблюдаем стабильное и ответственное поведение клиентов: средняя частота их обращений за кредитами не выросла, средняя запрошенная сумма потребительских кредитов стабильна и находится на уровне 230 тысяч рублей», - поделился он.

Также неизменной остается и долговая нагрузка россиян, а поток заявок от розничных клиентов на реструктуризацию кредитов существенно сократился, добавил Ведяхин.

«Со взрывным ростом заявок мы столкнулись во втором квартале этого года, пик пришелся на апрель-май. В третьем квартале ситуация начала стабилизироваться, а количество заявок на реструктуризацию – снижаться», - добвил представитель Сбербанка. Он уточнил, что в ноябре наблюдался некоторый рост по всем показателям, однако, говорить об устойчивости данной тенденции рано.