В Турции введен комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в рамках борьбы с COVID-19 в стране ежедневно будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Кроме того Эрдоган призвал население Турции к мобилизации в борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в Турции выявили более 29 тыс случаев инфицирования коронавирусом, а 185 человек скончалось. Всего с начла пандемии в Турции заразились 607 тыс человек, а умерло от COVID-19 13 558 человек.