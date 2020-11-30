ВОЗ оценила социальное поведение москвичей

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что москвичи плохо соблюдают правила предосторожности во время пандемии коронавируса. По ее словам, социальное поведение жителей столицы нельзя назвать «отличным». Она рекомендует москвичам больше стараться в этом плане.

«Мы можем больше, так скажу. Еще надо больше, еще надо стараться», - сообщила она в интервью ТАСС. Она уточнила, что на улицах много людей не носят маски.

«Видно, что сейчас в магазинах люди держат дистанцию: там есть разделители. Но есть места, где, мне кажется, просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку, они рискуют или заразиться, или другого человека заразить», - завила представительница ВОЗ.

Она подтвердила, что для того, чтобы остановить распространение коронавируса необходимо, чтобы 90% горожан носили маски в общественных местах, а также соблюдать дистанцию, если в масках 60% людей, то «этого недостаточно».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чиновники не планируют закрывать столицу и отдельные секторы экономики в ближайшее время. Чиновник заявил, что власти вводят «минимальные» ограничения, которые необходимы для стабилизации эпидемиологической ситуации.