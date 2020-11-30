Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на онлайн обучение

Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщает 30 ноября в Telegram-канале Минобрнауки РФ. Ведомство подчеркивает, что за иностранными студентами сохраняются бюджетные места в случае, если они не смогут въехать в Россию из-за ограничений.

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», - говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно о переводе на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля вузов Москвы и Санкт-Петербурга, находящихся в ведении городских властей. Региональным высшим учебным заведениям рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

«Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию, и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи», - дополняет ведомство. Также подтверждается, что отчислений иностранных студентов не планируется.