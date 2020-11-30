В России за сутки выявлено более 26 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки выявлено 26 338 случаев в 84 регионах, передает оперштаб. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 2 млн 295 тыс. 654 случая (+1,2%). За сутки от инфекции скончалось 368 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 39 895 человек. Выписаны из российских больниц 17 247 человек, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 млн 778 тыс. 704. Лечение продолжают 477 055 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве – 6511 новых случаев COVID за сутки. Умерил в столице 74 человека, выписаны из московских больниц 5 073 пациента.

На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург (+3691), на третьем Московская область (+1064). В пятерке Нижегородская область (+451) и Карелия (+ 414). В десятку самых неблагополучных регионов в плане распространения коронавируса вошли Свердловская область (+381), Архангельская область (+379), Ростовская область и Красноярский край по 334 новых больных и Воронежская область (+325).