Золото – актив, который рано сбрасывать со счетов

Золото — едва ли не главный актив последних нескольких лет, однако после обновления ценовых максимумов в этом году, интерес к этому драгоценному металлу начал угасать.

Последний рывок золото продемонстрировало сразу после выборов в США, когда котировки поднимались в район 1970 долларов, однако к концу ноября они опустились уже ниже 1800 долларов — минимумы с июля. Закрытие пятницы прошло на отметке 1787 долларов за тройскую унцию.

Стоит сказать, что наибольший спад пришелся на инвестиционный спрос. Отток из биржевых фондов ETF, вкладывающих в золото, достиг максимумов с марта.

Появление различных эффективных вакцин стало своего рода приятным сюрпризом для инвесторов, они поверили в скорейшую нормализацию экономики и начали скупать подешевевшие за осень акции, а защитные активы, такие как золото, им стали не интересны.

Главный вопрос для участников рынка — насколько сильным окажется нисходящий тренд? Действительно, многие покупали золото как защиту не только от экономических потрясений, но из-за подрыва доверия к финансовой системе, ведь ведущие центробанки мира в борьбе с последствиями пандемии напечатали очень много денег.

Стоит ли напоминать, что в 2020 году долларов стало на 20% больше. Это во многом является причиной падения стоимости американской валюты на рынке Forex.

И здесь, к слову, нарушается привычная корреляция доллара и золота. Если раньше при росте курса американской валюты золото дешевело, то при падении дорожало. Но сейчас снижаются оба этих актива.

Тем не менее, некоторые крупные банки, в частности UBS и Goldman Sachs, по-прежнему считают, что у золота есть хороший потенциал для роста.

«Наш среднесрочный оптимистичный взгляд на золото не изменился», — написал аналитик Goldman Sachs Михаил Спрогис в записке для клиентов. Банки видит цель в перспективе 12 месяцев в районе отметки 2300 долларов за унцию.

Эксперты Goldman также заявили, что золото снова станет привлекательным в связи с ростом инфляции после ожидаемого пакета финансовых стимулов правительства США.

При этом недавняя слабость золота, по их мнению, является результатом того, что инвесторы покупают относительно дешевые циклические акции, которые станут менее привлекательными по мере роста цены.

Это действительно так, приток капитала в акции циклических компаний за последние три недели стал вторым по величине в истории. И эти активы показали очень мощный рост, который сейчас, вполне возможно, иссякает.

Стоит добавить, что инфляционные ожидания в последнее время начали резко расти, и этот фактор действительно может заставить инвесторов вновь присмотреться к золоту.

Схожего мнения придерживаются и в UBS. Они уверены, что реакцию рынка на новости про вакцины была преждевременной и слишком эмоциональной. При этом они также, как и эксперты Goldman Sachs, ожидают ускорения инфляции в обозримом будущем, что также заставить инвесторов вернуться в золото.

Целевой ориентир аналитиков UBS находится на отметке 2000 долларов за унцию, но эта отметка будет достигнута достаточно быстро — к марту 2021 года.

Добавим, сейчас на фоне биржевой эйфории инвесторы продают так называемые бескупонные активы, к которым как раз относится золото. То есть это активы, по которым нет периодической доходности, будь то дивиденды или купоны по облигациям.

Однако и здесь у инвесторов не так много альтернативы, поскольку по данным J.P. Morgan, объем глобального долга с отрицательной доходностью, вернулся к рекордным уровням — около 17 триллионов долларов, хотя в начале этого года показатель опускался до 10 триллионов.

Так что пока не стоит сбрасывать золото со счетов. Вполне возможно, у инвесторов, наоборот, появляется возможность купить его по лучшей цене.