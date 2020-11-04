Американский фондовый рынок открылся существенным ростом

Первые, после президентских выборов, торги на американских биржах открылись существенным ростом. Индекс DJIA вырос на 2,93%, а индекс Nasdaq, отражающий стоимость высокотехнологичных компаний, вырос на 4,4%.

При этом сложно сказать, на чью победу рассчитывают американские инвесторы – подсчет голосов на выборах продолжается. Действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Джо Байден имеют примерно одинаковые шансы на победу. Более того, оба кандидата заявили о решимости отстаивать свою победу в суде.