Байден обошёл Трампа в Мичигане, близок к победе в Висконсине и отыгрывает отставание в Джорджии

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обошёл действующего главу Белого дома Дональда Трампа в одном из ключевых штатов Мичиган, который может принести 16 голосов выборщиков.

По последним данным, которые публикуют американские СМИ, Байден набирает там 49,4% по итогам обработки 94% бюллетеней. Трамп получает в Мичигане 49%.

Кроме того, представитель демократов близок к победе ещё в одном ключевом штате – Висконсине. Об этом, в частности, написал в своём микроблоге в Twitter лидер партии в этом штате Бен Уилкер.

«Байден набрал больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине», – написал Уилкер.

Однако Twitter уже пометил это сообщение комментарием, что его содержание спорно и может вводить в заблуждение, так как некоторые голоса ещё могут подсчитывать.

Также Байден сокращает своё отставание от Трампа в Джорджии. По итогам обработки 92% бюллетеней Трамп набирает здесь 50,5% голосов, Байден – 48,3%. При этом ранее у Трампа там было 56%.

Победа в этих штатах Байдена позволит ему набрать в сумме более 270 голосов выборщиков, что будет означать, что именно он выиграл выборы президента США.

Ранее Трамп объявил о своей победе и потребовал прекратить подсчёт голосов.