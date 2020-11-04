Байден увеличивает отрыв от Трампа в ключевом штате

После обработки 96% бюллетеней в штате Мичиган кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил свое преимущество над действующим президентом страны Дональдом Трампом до 0,7% голосов – сообщает Fox News.

Голосование в Мичигане, дающее победителю 26 выборщиков, может стать решающим при определении победителя президентских выборов 2020 года.

После подсчета 70% голосов в Мичигане лидировал Трамп с преимуществом в 8% голосов избирателей. Затем Байден начал резко увеличивать свое преимущество.

Дональд Трамп написал твит, в котором поставил под сомнение честность проходящего в штате подсчета голосов.