Байден вышел в лидеры в ключевом штате Висконсин

После подсчёта 95% голосов кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вышел вперёд в ключевом штате Висконсин. Сейчас здесь у него 49,4%, а у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 49,1%.

Победа в этом штате даст кандидатам 10 голосов выборщиков. При этом Трамп продолжает лидировать в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).

При этом в таких штатах, как Пенсильвания и Северная Каролина, подведение итогов может занять несколько дней, так здесь большинство проголосовавших сделали это по почте.

Ранее сообщалось, что в штабе представителя Демократической партии Джо Байдена заявили, что уверены в победе своего кандидата на президентских выборах.

«По завершению процесса подсчёта голосов Байден станет президентом», – подчеркнули представители штаба, добавив, что если действующий глава Белого дома Дональд Трамп реализует свою угрозу обратиться в суд, то демократы будут этому сопротивляться с помощью своих юристов.

Напомним, согласно данным Fox News, у Трампа сейчас 213 голосов выборщиков, у представителя демократов Джо Байдена – 238.