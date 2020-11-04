Британские букмекеры уверены в победе Трампа

Британские букмекеры, которые ранее не сомневались, что президентские выборы в США выиграет демократ Джо Байден, поменяли свои прогнозы. Теперь они уверены, что действующий хозяин Белого дома останется на своём посту ещё на четыре года, передаёт ТАСС.

Так, специалисты БК Ladbrokes предлагают своим клиентам сделать ставку на победу Трампа с коэффициентом 1,4. То есть в случае реализации такого сценария игрока ждут призовые в размере 40% от поставленной суммы. Возможность победы утратившего лидерские позиции Джо Байдена букмекеры этой конторы оценили коэффициентом 2,75.

Ещё одна крупна букмекерская контора William Hill также убеждена, что Трамп вновь будет избран главой США, коэффициент на это составляет 1,35. Победа Байдена оценивается коэффициентом в 2,9.

Ранее сообщалось, что опубликованы предварительные результаты выборов президента США. Согласно данным Fox News, у Трампа сейчас 213 голосов выборщиков, у представителя демократов Джо Байдена – 238. Напомним, чтобы стать президентом кандидат должен набрать минимум 270 голосов.

В настоящее время подсчёт голосов продолжается ещё в целом ряде ключевых штатов. В частности, в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16), Северной Каролине (15) и Висконсине (10) и Аляске (3) – лидирует Трампа. Байден пока побеждает в Неваде (6 выборщиков). Если так всё и завершится, то это буде означать, что нынешний президент ещё на четыре года сохранит свой пост.

При этом Трамп уже выступил с заявлением, в котором объявил о своей победе и подчеркнул, что готовится к её празднованию. Однако говорить об этом очень рано. Дело в том, что пока не считались голоса избирателей, которые сделали свой выбор по почте. И большинство из тех, кто выбрал именно этот способ волеизъявления – представители Демократической партии. Поэтому ситуация с итогами голосования в ключевых штатах ещё может резко поменяться. Позже в штабе представителя Демократической партии Джо Байдена заявили, что уверены в победе своего кандидата на президентских выборах.