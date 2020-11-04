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Курс доллара: рубль пойдет на разворот

Москва, 04.11.2020
  • Курс доллара: рубль пойдет на разворот

Сергей Коньков/ТАСС

Накануне выходного дня в России и в день выборов президента США российский рубль заметно прибавил в обеих валютных парах после обвала понедельника до многомесячного минимума относительно доллара и многолетнего – относительно евро.

Во вторник утром, стартовав с отметок 80,30 руб. за доллар и 93,6 руб. за евро, нацвалюта к закрытию основной сессии на Мосбирже скорректировалась к резервным основным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 79,23 (-1,32 руб.). Евро в это же время стоил 92,95 (-82,75 коп.).

Наблюдаемая коррекция была вызвана началом выборного процесса в США. Как поясняют эксперты, в понедельник на фоне опасений глобальных игроков в отношении результатов выборов, рубль рухнул. Вчера же настроение рынков заметно улучшилось. К тому же «чёрное золото» отыграло часть своих потерь - рост мировых цен на «чёрное золото» произошёл на фоне признаков того, что члены ОПЕК+ всё-таки решили отложить повышение добычи сырья с первого квартала следующего года.

Комментарии и прогнозы экспертов

По мнению Михаила Беспалова из «КСП Капитал УА», вчера рубль развернулся в обеих парах во многом благодаря увеличению цен на нефть. При этом, эксперт считает, что центральным событием этой недели для всех валют мира являются американские выборы.

«Неопределенность относительно их результатов и возможное развитие ситуации после подсчёта голосов давно вызывало опасение глобальных инвесторов, которые предпочитали не связываться с риском, а стремились переждать возможную волатильность в защитных активах. Но если говорить о том, как итоги выборов скажутся на рубле, то мы полагаем, что все риски, связанные с любым развитием ситуации в США, уже заложены в курс нацвалюты. Поэтому по мере подсчёта голосов, когда часть рисков будет уходить, мы можем увидеть укрепление рубля», – предположил эксперт, добавив, что нашу валюту также продолжат поддерживать ежедневные продажи валюты со стороны российского регулятора.

Юрий Попов из Sberbank Investment Research и вовсе уверен, что восстановление рубля может продолжиться уже завтра.

«Этому поспособствует победа на президентских выборах Байдена. Для рынков такой исход – самый благоприятный. Главное, чтобы выигрышь демократа был чистым, без скандалов и разбирательств в судах. При таком раскладе в четверг рисковые активы пойдут вверх, не станет исключением и рубль, который в паре с долларом закрепится возле отметки 79,50 руб.», – считает аналитик крупнейшей российской кредитной организации.

Ещё более спокойно ожидает официальных подведением итогов выборов Андрей Кочетков из «Открытие брокер». Он убеждён, что кто бы не выиграл в президентской гонке, рубль останется в плюсе.

«Дело в том, что все последние дни перед голосованием инвесторы скидывали рисковые активы, – пояснил он. – Сейчас же мы будем наблюдать обратное движение - глобальные игроки начнут их активно скупать. Поэтому у нашей валюты гораздо больше шансов укрепиться, чем ослабнуть. В этой связи завтра мы ждём пару доллар-рубль возле отметки 79,00, а пару евро-рубль – около 92,00», – прогнозирует Кочетков.

С ним солидарен и Алексей Бахтин из «БКС Мир инвестиций», который уверен, что никакого укрепления доллара, а соответственно и обвала рубля в ближайшие дни не будет.

«При любых раскладах в четверг на Московской бирже рубль будет торговаться к доллару в пределах 79,00-81,00», – сказал он.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» предположил, что после выборов президента США рынки ждёт сложная неделя – полная самых разнообразных событий.

«Поэтому они должны быть готовы к волатильности. При этом ждать какой-то реакции от российского регулятора не стоит, так как всё происходящее – всего лишь обычная рыночная история, которую валютными интервенциями сдержать всё равно не получится», – резюмировал эксперт, не став делать прогнозы относительно курса рубля.

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